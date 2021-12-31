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Bursa’da Özbek bakıcı çalıştığı villadan 1 milyon TL çaldı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Bursa’da Özbek bakıcı çalıştığı villadan 1 milyon TL çaldı! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Özbekli bir şahıs bebek bakıcılığı yaptığı villada hırsızlık yaptı. Kasadan hemen hemen 1 milyon lira ederinde dolar ile euro çalan Özbekistanlı V.Z. (46), yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Mürsel Mahallesi'ndeki bir villada iki ay önce bebek bakıcısı olarak işe başlayan Özbek uyruklu V.Z. işe gitmedi.

1 MİLYON ÇALIP ORTADAN KAYBOLDU

V.Z.'ye ulaşamayan ev sahipleri, durumdan şüphelenip, para ve değerlerini kontrol ettiklerinde yatak odasındaki kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde dolar ve euro çalındığını belirledi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olayla ilgili ortak çalışma başlattı. Şüpheli V.Z.'nin yakalanması için teknik takip başlatan ekipler, bakıcının İzmir'e kaçtığını, buradan da İstanbul'a gittiğini belirledi. V.Z.'nin İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak için uçak bileti almaya çalıştığı saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, V.Z.'yi yakaladı. V.Z.'nin valizinde yapılan aramalarda, çaldığı paralar bulunarak el konuldu. Jandarmadaki sorgusunda yurt dışına kaçmayı planladığını itiraf eden V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen paralar incelemenin ardından ev sahibine teslim edildi.

5 TL verip 3 bin 500 TL’lik hırsızlık yaptılar 5 TL VERİP 3 BİN 500 TL'LİK HIRSIZLIK YAPTILAR
Cansız mankeni bile soydular CANSIZ MANKENİ BİLE SOYDULAR
Polisin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı POLİSİN DİKKATİ HIRSIZI KISKIVRAK YAKALATTI
Sakar hırsızın başına gelenler kamerada SAKAR HIRSIZIN BAŞINA GELENLER KAMERADA

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