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Moskova’da kritik görüşme! Putin yarın İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi ağırlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Moskova’da kritik görüşme! Putin yarın İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi ağırlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi yarın Moskova’da ağırlayacak. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 2 liderin nükleer anlaşma dahil “ikili işbirliğinin tüm konularını" ele alacakları belirtildi.

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