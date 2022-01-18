Son dakika: Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Roberta Metsola oldu | Roberta Metsola kimdir?



Başkan Metsola, seçildikten hemen sonra Meclis'e hitaben şunları söyledi: "Başkan olarak yapmak istediğim ilk şey David Sassoli'nin mirası hakkında düşünmek: o bir savaşçıydı; Avrupa ve bizim için, bu Parlamento için savaştı. Demokrasi, haysiyet, adalet, dayanışma, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi ortak değerlerimiz için her zaman Avrupa'nın yanında yer alarak David Sassoli'yi Başkan olarak onurlandıracağım".







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