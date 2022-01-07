Son dakika: Kazakistan’da anayasal düzen yeniden tesis edildi!

'YAKINDAN İZLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile yaptığı görüşmede, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu. Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.