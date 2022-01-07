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Son dakika: Kazakistan'da anayasal düzen yeniden tesis edildi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: Kazakistan’da anayasal düzen yeniden tesis edildi!

Son dakika haberine göre: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." açıklamasında bulundu. Kazakistan devlet televizyonu Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini bildirdi.

Kazakistan Devlet Televizyonu "Anayasal düzen yeniden tesis edildi" haberini geçerek Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini duyurdu.

KAZAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA VAR

Kazakistan'da İçişleri Bakanlığı ayrıca bir açıklama yayınlayarak 26 silahlı suçlunun tasfiye edildiğini ve 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti. Protestolar başladığından beri 18 polis ve ulusal muhafız askeri öldürüldü. Tokayev'in bugün ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar gerekçesiyle başlatılan ve ülke geneline yayılan protestolar sürüyor. Uygulanan OHAL'e rağmen gösteriler, sokak olaylarına dönüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor.

Polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahale etti. Almatı kentinde çatışmalar devam ederken Çimkent ve Aktav şehirlerinde durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor. Ülkeye yabancıların girişlerinin yasaklandığı öğrenildi.

'BARIŞ GÜCÜ' BİRLİKLERİ ULAŞTI

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Kazakistan'daki durum nedeniyle asker gönderdiği bildirildi. Bu güçler Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluşuyor. Ermenistan, 70 barış gücü askerini gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu. Kazakistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. KGAÖ'nün barış gücü biriminde 3 bin 600 asker yer alıyor.

'DIŞARIDAN GİRİŞİM' AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri yetkilileri, Kazakistan'da olanları, 'devletin güvenliği ile bütünlüğünü güç kullanarak zayıflatmaya yönelik, dışarıdan önayak olunmuş bir girişim' olarak gördüklerini belirtti. Rus yetkililer, Kazakistan ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki diğer müttefikleri ile ülkedeki terör operasyonunun desteklenmesi adına ileride atılması gerekebilecek adımları görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi. 2 bin 298 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 2'si başları kesilerek 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 748'i de yaralandı. TASS haber ajansı ise olaylar sırasında 1000 kişinin yaralandığını 62'sinin yoğun bakımda olduğunu aktardı.

TÜRK ÜLKELERİ LİDERLERİYLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.

'YAKINDAN İZLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile yaptığı görüşmede, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu. Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

'GÜÇLÜ DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan ile güçlü dayanışma içinde bulunduklarını, ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN YOĞUN MESAİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Japon mevkidaşı Yoshimasa Hayashi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesinde, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan ve güncel gelişmeler ele alındı.

DESTEĞE HAZIRIZ

Türk Devletleri Teşkilatı, yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaptı. Açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan'daki son olaylar ışığında, Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denildi. Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.

TÜM KOLLUK KUVVETLERİNE EMİR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki protestolar nedeniyle tüm kolluk kuvvetlerine "hazırlıklı olma" talimatı verdi.

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