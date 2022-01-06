06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den SON DAKİKA Kazakistan kararı

THY'den SON DAKİKA Kazakistan kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
THY’den SON DAKİKA Kazakistan kararı

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY) Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA