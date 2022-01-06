ABD'den Kazakistan açıklaması: Soru işaretlerimiz var
Son dakika haberleri... Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kazakistan'ın ülkedeki olaylar nedeniyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) asker talep etmesine ilişkin, "Kazakistan'ın bu talebinin içeriğine ve bunun meşru olup olmadığına ilişkin soru işaretlerimiz var." dedi.
Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğine vurgu yaptığını anımsatan Psaki, insan haklarını ve basın özgürlüğünü de desteklediklerini ifade etti.
Psaki, "KGAÖ'nün Kazakistan'a barış güçleri gönderdiğine ilişkin haberleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan'ın bu talebinin içeriğine ve bunun meşru olup olmadığına ilişkin soru işaretlerimiz var. Şu anda dünyanın insan haklarına aykırı bir şeyi izleyip izlemediğini bilemiyoruz." diye konuştu.
Sözcü Psaki, KGAÖ güçlerini, sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için insan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmeye çağırdı.
KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR
Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.
Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.
KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.
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