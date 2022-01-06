Son dakika: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan’a asker gönderecek
Son dakika haberleri... KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in örgüte yaptığı başvuruyu hatırlattı.
Dış müdahale dahil, Kazakistan'ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, "KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan'daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ'nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi." ifadelerini kullandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini açıklamıştı.
Kazakistan'daki durum
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı? YÖK son açıklamalar...
- Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
- Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...
- Bitcoin neden düşüyor 2022? Bitcoin neden düştü? Bitcoin son dakika Twitter yorumları...
- Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
- Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
- Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
- Emekli maaş zammı için flaş detay! Maaşı 2.000, 2.200, 2.300, 2.400 lira olanlar Ocak zammından yararlanacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri...
- İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...
- Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba'nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?