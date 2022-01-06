06 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kazakistan'ı kimler karıştırdı? Rusya olaylara nasıl müdahil oldu?
Kazakistan'da neler oluyor? Ülkeyi kimler karıştırdı? Gerilimi kimler tırmandırmak istiyor? Olayların arkasında kim var? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsmayıl, “Olayların böyle patlak vermesi patlak vermesi tesadüf değil. Bu hareketin başında kimler var? Gözüken o ki oldukça karmaşık farklı gruplar bir araya geldiler. Gözüken o ki şu anda kazançlı çıkan Rusya Federasyonu." dedi.