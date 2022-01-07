ABD ile Japonya hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacak
ABD ve Japonya arasındaki silah görüşmelerinde gözler İstişare Komitesi Toplantısı'na çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yakın zamanda biri hipersonik silahlara yönelik olmak üzere iki savunma anlaşması yapılacağını dile getirdi.
Dört bakanın katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Blinken, ABD ile Japonya arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğunu ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.
Çin ve Rusya'nın, karada, denizde, uzayda, siber alanda uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini savunan Blinken, "Pekin'in kışkırtıcı eylemleri Tayvan Boğazı ile Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerilimi artırmaya devam ediyor. Moskova'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığınağı ve giderek sertleşen söylemi, yalnızca Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa genelinde barış ve istikrarı da tehdit ediyor. Pekin ve Moskova, askeri iş birliğini derinleştiriyor." diye konuştu.
Blinken, Kuzey Kore'nin de nükleer ve balistik füze programını devam ettirdiğini belirterek, bu tehditlere karşı iki ülkenin ortaklığının önemine dikkati çekti.
Yakın zamanda iki ülkenin iki yeni anlaşma imzalayacağını açıklayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:
"Birincisi, harbe hazırlığımızı ve birlikte çalışabilirliğimizi derinleştirmek için daha fazla kaynak yaratacak beş yıllık yeni bir Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması imzalayacağız. Diğeri ise bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve program yöneticilerimizin hipersonik tehditlere karşı koymaktan, uzaya yönelik kabiliyetlere kadar gelişmekte olan savunmayla teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliğini kolaylaştıracak yeni bir araştırma ve geliştirme anlaşması yapıyoruz. Japon ve Amerikalı araştırmacılar güçlerini ortaya koyduklarında, rekabet edebilir ve herkesi geride bırakabiliriz."
Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi ise ülkesinin çeşitli stratejik kabiliyetler konusunda yeni bir politika formülize edeceğinden 2022'nin Tokyo için çok kritik bir yıl olacağını kaydetti.
Japon bakan, şöyle konuştu:
"Uluslararası toplum, stratejik dengedeki değişim, statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı ve zorlayıcı girişimler, haksız baskının kötüye kullanılması ve otoriter rejimlerin yaygınlaşması gibi temel ve çok yönlü zorluklarla karşı karşıyadır. Sadece Japonya'nın hem de ABD'nin güvenliğinin sağlanmasında değil, aynı zamanda kurallara dayalı özgür ve açık uluslararası düzenin sürdürülmesinde ve bölgesel barış, istikrar ve refahın sağlanmasında, Japonya ve ABD'nin birlikte hareket etmesi her zamankinden daha önemlidir."
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