ABD ile Japonya hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacak

Dört bakanın katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Blinken, ABD ile Japonya arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğunu ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya'nın, karada, denizde, uzayda, siber alanda uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini savunan Blinken, "Pekin'in kışkırtıcı eylemleri Tayvan Boğazı ile Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerilimi artırmaya devam ediyor. Moskova'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığınağı ve giderek sertleşen söylemi, yalnızca Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa genelinde barış ve istikrarı da tehdit ediyor. Pekin ve Moskova, askeri iş birliğini derinleştiriyor." diye konuştu.