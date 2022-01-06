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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Kazakistan'dan Türkiye'ye döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Kazakistan’dan Türkiye’ye döndü

Protestoların sürdüğü ve OHAL ilan edilen Kazakistan’da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın akşam saatlerinde kargo uçağı ile Türkiye’ye döndüğü belirtildi.

Kazakistan'da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargo uçağı ile akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ülkedeki sektöre dönük ikili temaslarda bulunan Aycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşiyle birlikte Kazakistan'a seyahat etmişti.

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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