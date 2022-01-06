THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Kazakistan'dan Türkiye'ye döndü
Protestoların sürdüğü ve OHAL ilan edilen Kazakistan’da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın akşam saatlerinde kargo uçağı ile Türkiye’ye döndüğü belirtildi.
Kazakistan'da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargo uçağı ile akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ülkedeki sektöre dönük ikili temaslarda bulunan Aycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşiyle birlikte Kazakistan'a seyahat etmişti.
KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?
- EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...
- ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?
- Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...
- Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kanal D yayın akışı...
- YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? İşte liste...
- AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak? AÖL 2022 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Online, e-sınav...
- 15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?
- ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?