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NATO-Rusya Konseyi toplanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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NATO-Rusya Konseyi toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını bildirdi. Ukrayna içinde ve çevresindeki durum, askeri faaliyetlere ilişkin meseleler, karşılıklı şeffaflık ve risk azaltma meselelerinin görüşüleceğini belirten Stoltenberg, "Anlamlı diyaloğa yönelik bir gündem hepimizin çıkarınadır." mesajını verdi.

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