Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? DSÖ’den net yanıt

YENİ AŞIYA İHTİYAÇ VAR MI?

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.