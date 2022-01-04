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Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? DSÖ'den net yanıt

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? DSÖ’den net yanıt

Kasım ayı içerisinde Güney Afrika'da tespit edildiği duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron kısa sürede birçok ülkeyi etkisi altına aldı. ABD günlük vaka sayından milyon rakamıyla dünya genelinde rekor kırarken, ülkemizde ise günlük yeni vaka sayıları 50 bini geçti. Türkiye'de Turkovac ve BioNTech aşılarıyla birlikte kullanılan Çin aşısı olarak bilinen Sinovac ile ilgili merak edilen soruya DSÖ'den yanıt geldi. Sinovac Omicron varyantından koruyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi merak edilen bu soruya en net yanıtı verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde artan Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. DSÖ uzmanı Abdi Mahamud Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen Covid-19 aşısı CoronaVac ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? İşte detaylar...

OMICRON VÜCUDUN ÜST KISMINI ETKİLİYOR

Mahamud yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi. Bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını aktardı.

YENİ AŞIYA İHTİYAÇ VAR MI?

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

SINOVAC OMICRON VARYANTINDAN KORUYOR MU?

Türkiye'de de kullanılan Çinli şirket Sinovac'ın corona virüs aşısı ile ilgili de konuştu. Mahamud, "Öngörümüz Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını söylüyor" dedi.

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