Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? DSÖ'den net yanıt
Kasım ayı içerisinde Güney Afrika'da tespit edildiği duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron kısa sürede birçok ülkeyi etkisi altına aldı. ABD günlük vaka sayından milyon rakamıyla dünya genelinde rekor kırarken, ülkemizde ise günlük yeni vaka sayıları 50 bini geçti. Türkiye'de Turkovac ve BioNTech aşılarıyla birlikte kullanılan Çin aşısı olarak bilinen Sinovac ile ilgili merak edilen soruya DSÖ'den yanıt geldi. Sinovac Omicron varyantından koruyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi merak edilen bu soruya en net yanıtı verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde artan Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. DSÖ uzmanı Abdi Mahamud Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen Covid-19 aşısı CoronaVac ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? İşte detaylar...
OMICRON VÜCUDUN ÜST KISMINI ETKİLİYOR
Mahamud yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi. Bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını aktardı.
YENİ AŞIYA İHTİYAÇ VAR MI?
Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
SINOVAC OMICRON VARYANTINDAN KORUYOR MU?
Türkiye'de de kullanılan Çinli şirket Sinovac'ın corona virüs aşısı ile ilgili de konuştu. Mahamud, "Öngörümüz Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını söylüyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
- Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?
- Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...
- Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...
- Pandemi 4. faz ödemeleri var mı, ne zaman? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...
- BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...
- ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
- Gözler MSB'de! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli sınıflandırma sonucu açıklandı mı?
- ÖSYM son durum: KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?
- Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi