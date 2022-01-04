Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

Çin ve Rusya'nın son adımı dünya basınında büyük yer tuttu. İki süper güç ABD'yi köşeye sıkıştıracak bir adım atarak ezeli rakiplerine gözdağı verdiler. ABD'li yetkililer ve askeri uzmanlar Rusya ve Çin'in gerçekleştirdikleri ortak askeri tatbikatlar ve teknoloji paylaşımıyla ABD'nin yurtdışındaki gücünü sınırlandırdığını bildirdi. Rusya ve Çin arasında artan güç birliğine ABD'nin ne hamle yapacağı ise merak konusu. İşte 60 yıldır ilk kez gerçekleşen Çin-Rusya hamlesinin ayrıntıları…