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Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

Çin ve Rusya'nın son adımı dünya basınında büyük yer tuttu. İki süper güç ABD'yi köşeye sıkıştıracak bir adım atarak ezeli rakiplerine gözdağı verdiler. ABD'li yetkililer ve askeri uzmanlar Rusya ve Çin'in gerçekleştirdikleri ortak askeri tatbikatlar ve teknoloji paylaşımıyla ABD'nin yurtdışındaki gücünü sınırlandırdığını bildirdi. Rusya ve Çin arasında artan güç birliğine ABD'nin ne hamle yapacağı ise merak konusu. İşte 60 yıldır ilk kez gerçekleşen Çin-Rusya hamlesinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 04.01.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 18:46
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Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping bu yaz Çin'de iddialı bir ortak askeri tatbikat yönetti ve askeri analistlere göre iki ülke arasındaki havacılık, denizaltı ve hipersonik silah teknolojisi alanlarındaki işbirlikleri giderek sağlamlaşan bir ortaklığa işaret ediyor.

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Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

Wall Street Journal'ın kapsamlı incelemesine göre ABD'li yetkililer ve askeri uzmanlar iki ülkenin işbirliği düzeyini belirlemenin zor olduğunu söylese de ekonomik ittifaklar ve askeri tatbikatlar ilişkilerin yakınlaştığını ortaya koyuyor.

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Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

Independent'da yer alan habere göre ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü de Pekin ve Moskova'nın halihazırda son 60 yılda hiç olmadığı kadar uyumlu hareket ettiğini belirtiyor.

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Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

ABD'nin Virginia eyaletindeki kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşu CNA'da çalışan Rus ordusu uzmanı Michael Kofman, "Rusya ve Çin ayrı tehditler. Ama şimdi işbirliği nedeniyle birbirleriyle ilişkililer" ifadelerini kullanıyor.

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Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı flaş adım! Son 60 yıldır ilk…

"ABD'NİN HAMLELERİ RUSYA VE ÇİN'I MANTIK EVLİLİĞİNE İTTİ"

Biden yönetimi yetkilileri de gelişmeleri yakından izlediklerini, ancak tam bir askeri ittifaka dönüşmesi muhtemel olmayan eylemlere çok fazla anlam yüklememeye dikkat ettiklerini söylüyor.