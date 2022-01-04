Yunanistan'dan "patriot" hamlesi
Suudi Arabistan'a ait patriotlar Yunanistan'a bağlı Dedeağaç'a mı yerleştirilecek? Kritik konuya dair açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Suudi Arabistan'dan bir heyetin olası yatırım imkanları için Dedeağaç'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Gündemdeki maddeler arasında hava savunma sistemi patriotlar da var. İşte dünya haberinin ayrıntıları...
Yunanistan, Türkiye sınırında olası bir "savaş" ihtimaline karşı müttefik arıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, düzenlenen ortak basın toplantısında, Atina'daki görüşmelerinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.
YUNANİSTAN PATRIOT İSTİYOR
Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında son yıllarda gözlemlenen sık temasların ikili ilişkilerdeki yakınlığın bir göstergesi olduğunu söyleyen Dendias, Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot füze sistemlerinde kullanılan güdümlü hava savunması bataryası göndermesinin Suudi Arabistan'ın güvenliği kadar bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliği için de faydalı bir adım olduğunu ileri sürdü.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEDEAĞAÇ SÖZÜ
Dendias, savunma ve ekonomi alanlarında iş birliği için yeni anlaşmalar üzerinde de çalıştıklarını belirterek, Faysal bin Ferhan Al Suud'a hitaben "Suudi Arabistan'dan bir heyetin, ilgi çekici ve gelişmekte olan bölgedeki yatırım imkanlarını incelemek üzere, yakın bir zamanda Dedeağaç'ı ziyaret etmesine yönelik verdiği sözden ötürü teşekkür etmek isterim." diye konuştu.
İŞTE OLASI GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
Faysal bin Ferhan Al Suud da Dendias ile görüşmelerinde ticaret ve kültür alanında iş birliğine yönelik istişarede bulunduklarını vurgulayarak terörizmle mücadele ve bölge ülkelerindeki siyasi sorunların da görüşmenin gündeminde yer aldığını kaydetti.
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