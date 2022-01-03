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Rusya’ya karşı yeni "savaş" cephesi! "NATO’ya üye oluruz..."

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Rusya’ya karşı yeni savaş cephesi! NATO’ya üye oluruz...

Rusya ile Ukrayna arasındaki "işgal" krizi sürerken gerilim yaratacak bir açıklama da Finlandiya’dan geldi. Finlandiya'nın kadın Başbakanı Sanna Marin, Rusya’yı kızdıracak NATO cümleleri kurdu. Bu mesajlar Rusya ile Avrupa haritasını daha da karıştırdı. İşte detaylar…

Rusya-NATO gerilimi yine zirve yaptı. Finlandiya'nın genç kadın Başbakanı Sanna Marin'in yılbaşı mesajı büyük olay yarattı.

RUSYA'YA YENİ CEPHE AÇILIR MI?

"Avrupa ile Rusya arasında yeni cephe mi açılıyor?" sorularını akıllara getiren açıklamalarını Marin yılbaşı konuşmasında dillendirdi.

"MANEVRA YAPARIZ"

Rusya'ya flaş bir göndermede bulunan Marin, her ülkenin kendi güvenlik politikasını belirleme hakkı olduğuna dikkat çekti ve, "Geçmişten ders aldığımızı gösterdik. Manevra hakkımızı kullanacağız. Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor." açıklamasını yaptı.

"NATO'YA ÜYE OLURUZ"

2022 yılı için Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" mesajını vermişti.

(Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto)

RUSYA'DAN SERT SÖZLER

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta Finlandiya ve NATO'ya katılmasının "Rus tarafından yeterli bir yanıt gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar olacağını" ifade edtmişti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA RUSYA İŞGALİ KARŞISINDA DESTEK SÖZÜ!

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek." taahhüdünde bulundu.

İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi.

Biden, görüşmede ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi.

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