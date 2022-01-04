04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'da Türk'e ait büfe kundaklandı

Son dakika: Almanya'da Türk'e ait büfe kundaklandı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Almanya’da Türk’e ait büfe kundaklandı

Almanya'nın Dortmund şehrinde bir Türk'e ait büfe kundaklandı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA