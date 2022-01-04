Yunanistan’ı büyük korku sardı! “Türkiye gizli silah programı yürütüyor” iddiası
Türk savunması tarihi günlerden geçiyor. Güçlü Türkiye için savunma alanında atılan her adım Yunanistan’ı ve okyanus ötesini panikletiyor. Türkiye ile ilgili Yunan medyasında yer alan son haber ise bunu açıkça gözler önüne seriyor. Basında yer alan haberde “Türkiye gizli silah programı yürütüyor” iddiası gündem oldu. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 2019 yılında Yunan'ın bu sözlerini destekleyen açıklaması yeniden akıllara geldi. İşte dünya haberinin ayrıntıları…
Her alanda "Tam Bağımsızlık" paralosu ile geleceğe yürüyen Türkiye'nin gücü Yunan'ın uykularını kaçırıyor. Savunma sanayiine ağırlık veren Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı panikletmeye devam ediyor.
Yunan medyasında yer alan bir haberde, Türkiye'nin gizli silah programı yürütüyor olabileceği iddia edildi.
YUNAN BÜYÜK PANİKTE!
Türkiye'nin savunma sanayii alanında çığır açan projeleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, komşu Yunanistan'ı panikletti. Yunan medyasında yer alan bir makalede, Türkiye'nin görünenlerin dışında nükleer ve kıtalararası silahlar geliştiriyor olabileceği belirtildi.
"TÜRKİYE'NİN GİZLİ SİLAHI VAR" İDDİASI...
Yunanistan'ın savunma alanında yayınlar yapan Defence Point haber portalında yayımlanan makalede, "Türkiye'nin boru hattında başka gizli askeri programları var ve herhangi bir dış tehdidi ortadan kaldıran yeni yetenekler geliştiriyor. Bu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından ifade edildi. 'Rakibi kim olursa olsun şaşırtacak silahlarımız olacağını açıkça söyleyebilirim. Yapacak çok işimiz var, hatta uzun bir yolumuz var ama Türkiye'yi kolay kurban olarak gören herkes pişman olacaktır" dedi. Bu açıklamalar uzmanlar tarafından Türkiye'nin gizli silah ve savunma programları izlediğinin bir işareti olarak yorumlandı.
SAVUNMADA ÖZGÜR TÜRKİYE
Makalede, Türkiye'nin Başkan Erdoğan öncülüğünde yabancı silah sistemlerinden kurtulmak için çalıştığı belirtilirken, dış savunma bağımlılığının %20'ye indirildiği belirtildi.
TÜRKİYE'NİN NÜKLEER VEYA KITALARARASI SİLAHI VAR MI?
Makalede, "İsmail Demir'in açıklamaları, muhtemelen Türkiye'nin savaş durumunda kullanabileceği füze sistemleriyle ilgili. Yetkili, Türkiye'nin Fransız-İtalyan Eurosam ile iş birliği içinde uzun menzilli bir füze programı yürüttüğünü kabul etti. Ancak, Türkiye'nin nükleer silahlar da dahil olmak üzere kitle imha silahlarına sahip olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN FAKTÖRÜ
Başkan Erdoğan'ın, nükleer savaş başlığı taşıyabilecek füzeler geliştirmekten söz ettiği hatırlatılırken, Türkiye'nin nükleer silah edinmemek için dış baskıyı kabul etmediği de açıkça ifade edildi.
SÖZLER GÜNDEM OLDU
Türkiye'nin son yıllardaki politikalarından rahatsız olan Yunanistan'ın medyası, Türkiye'nin gizli silah programları üzerinde çalıştığını sık sık gündeme getiriyor.
Geçtiğimiz haftalarda Apopseis'te Dr. Konstaniua Apostolu-Katsaru imzasıyla yayımlanan bir başka makalede, Ankara'nın 'nükleer silahlara sahip olabileceği' iddia edilmişti.
TÜRKİYE-RUSYA-PAKİSTAN ÜÇGENİNDE YAŞANANLAR
Apostolu-Katsaru, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden, Rusya'da 'nükleer teknolojiler' üzerine eğitim alan öğrencilere ve Pakistan'la ilişkilere kadar çeşitli hususlara dikkat çekerek, Türkiye'nin bu alanda çalıştığını hatta bunu başarmış bile olabileceğini ileri sürmüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki bir hitabında, "Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı silah var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım" cümlelerini kulalnmıştı.
Başkan Erdoğan konuşmasında, "Şimdi hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de ne diyorlar? 'Sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanı başımızda İsrail. Var mı? Var. Ve bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz." demişti.
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