Yunanistan’dan Türkiye itirafı! Tek çaremiz şişme kukla

Ülke basınında yer alan haberlere göre askeri harcamalarına bir yenisini ekleyecek olan Yunan hükümeti, ABD ile yaptığı anlaşmayla yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor.

ABD hükümetinin, kendilerine dört savaş fırkateynin satışına yeşil ışık yaktığını belirten Yunan medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasını da manşete taşıdı.