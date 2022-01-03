Yunanistan'dan Türkiye itirafı! Tek çaremiz şişme kukla
NATO'nun en güçlü ordusuna sahip olan Türkiye düşmanlarına korku salmaya devam ediyor. Yunanistan özellikle SİHA'ların da etkisiyle Türkiye'nin gerçek gücünü bir kez daha gördü. Yunan basınında yer alan itiraflar arasına bir yenisi daha eklendi. Türk kuşlarından kurtulmak için Yunanistan'ın tek çaresinin şişme kukla olduğu belirtildi.
Türkiye'nin son yıllarda başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere artan bölgesel gücü, Yunanistan'da panik yaratmaya devam ediyor. İçinde oldukları ekonomik darboğaza rağmen Türkiye'nin bölgesel üstünlüğüne darbe vurmak için çaresizce yardım arayışını sürdüren Yunanistan'da, çare arayışı da devam ediyor.
YUNAN BASININDA TÜRKİYE PANİĞİ
Bölgesel bir güç olmasının yanı sıra, yerli ve milli üretim İHA/SİHA'larıyla kendinden söz ettiren, askeri alanda artırdığı ihracatıyla birçok ülkeyle iş birliği yapan Türkiye'ye yönelik manşetler, Yunan basınında birbiri ardına geldi.
Geçtiğimiz aylarda savunma bütçesinde Türkiye'ye karşı koyabilmek adına artışa giden ve Fransa'dan ikince el savaş jetleri satın alan Yunanistan'da bu kez, donanmayı modernize etmeye yönelik çabalar öne çıktı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre askeri harcamalarına bir yenisini ekleyecek olan Yunan hükümeti, ABD ile yaptığı anlaşmayla yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor.
ABD hükümetinin, kendilerine dört savaş fırkateynin satışına yeşil ışık yaktığını belirten Yunan medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasını da manşete taşıdı.
Yunan hükümeti ile Fransa arasında imzalanan 6,9 milyar dolar değerindeki dört fırkateyn ve teçhizatının potansiyel satışının onaylandığı anlaşmadan sonra ABD ile gündeme gelen anlaşmanınsa, "ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyen bir NATO müttefikinin güvenliğinin güçlendirilmesi" amacıyla yapıldığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, fırkateynlerin ana yüklenicisinin, savaş jeti F-35'leri de üreten Lockheed firması olduğunu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre ayrıca, ABD hükümetinin 2,5 milyar dolar değerindeki dört Yunan MEKO sınıfı fırkateynin modernizasyonuya ilişkin bir sözleşmeyi de onayladığı ayrıntısı yer aldı.
Yunan basınında ayrıca, bölgede Türkiye'ye yönelik taktiksel üstünlük kurmanın yollarının arandığı analizler de peş peşe geldi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI TEK ÇAREMİZ ŞİŞME KUKLALAR"
Türkiye'nin askeri gücü karşısında çaresiz kalan Yunan silahlı kuvvetlerinin benimsemesi gereken taktiğin Türk ordusunu "kandırmak" olduğunu salık veren bir analiz, içinde geçen maddelerle Yunanistan'ın çaresizliğini de gözler önüne serdi.
"Türkiye'yi durdurma planı" bakış açısıyla servis edilen analizde, Yunanistan'ın en önemli silahının "düşmanı kandırmak" olduğu belirtildi. Yunan ordusunun acilen uzun menzilli vuruş gücü sağlayan silah sistemleri geliştirmesi gerektiğinin belirtildiği yazıda, tespit ve vuruş gücü kabiliyeti oldukça yüksek olan Türk İHA/SİHA'larına karşı koymak için çarenin "kuklalar" olduğunu söyledi.
"Silahlı kuvvetlerimizin kabiliyetlerini etkin bir şekilde uygulayabilmek için düşmana karşı ateş gücümüzü artırmamız gerekiyor" ifadelerinin kullanıldığı analizde, "uçaksavarlar, tanklar, TOMB, TOMA, tanksavar ve havan topları gibi ana silah sistemlerinin şişirilebilir kuklaları, muharebe gücümüz açısından Türkiye'ye korkunç bir kafa karışıklığı yaşatacak." sözleri de yer aldı.
Türkiye'ye karşı üstünlük kurmanın tek çaresinin, şişme silah kuklalarının aynı yer ve zamanda gerçek silah sistemleriyle birlikte hareket etmesi ve kullanılması olduğunu belirten analiz, bu sistemle Türk SİHA'larının kandırılabileceğini söyledi.
Şişme silah sistemlerinin inşasının acilen gerekli olduğunu salık veren analiz, ülkenin içinde bulunduğu askeri çaresizliğin adeta bir kanıtını sundu.
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