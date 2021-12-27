Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA'sı derin endişeye neden oldu

Suriye'de, Libya'da ve son olarak Dağlık Karabağ savaşında belirleyici güç olarak ezici üstünlüğünü dünyaya kabul ettiren yerli ve milli İHA-SİHA'lar Yunanistan'da derin bir endişeye neden oldu. Türkiye'nin AB ve NATO ülkelerine Türk İHA'ları satması sonrası Yunan siyasi ve askeri yetkililer bölgede etkinliğini artıran Türkiye'ye karşı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplandı.