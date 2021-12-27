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Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA'sı derin endişeye neden oldu

Suriye'de, Libya'da ve son olarak Dağlık Karabağ savaşında belirleyici güç olarak ezici üstünlüğünü dünyaya kabul ettiren yerli ve milli İHA-SİHA'lar Yunanistan'da derin bir endişeye neden oldu. Türkiye'nin AB ve NATO ülkelerine Türk İHA'ları satması sonrası Yunan siyasi ve askeri yetkililer bölgede etkinliğini artıran Türkiye'ye karşı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:54
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Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA’sı derin endişeye neden oldu
Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.
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Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA’sı derin endişeye neden oldu

TÜRK İHA'LARINA KARŞI NELER YAPABİLECEKLERİNİ KONUŞTULAR
Atina'da üst düzey askerlerin de katıldığı özel toplantıda, Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçlarının askeri ve diplomatik boyutları ayrıntılı olarak ele alındı.

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Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA’sı derin endişeye neden oldu
Avrupa'da Türk İHA'sını satın alan ülkelerin listesi toplantıdaki maddelerin arasında yer aldı. Görüşmede Yunanistan'ın Türk İHA'sına karşı neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA’sı derin endişeye neden oldu

ATİNA'DA "TÜRK İHA" PANİĞİ
Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin İHA vesilesiyle bazı AB ve NATO üyesi ülkelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Atina'nın "Türk İHA diplomasisine" karşı panzehir aradığını yazdı.

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Yunanistan gerçeğin farkında! Türk İHA’sı derin endişeye neden oldu

Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın Türk İHA'sı tedarik etmesinin Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade eden Yunan basını, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı;