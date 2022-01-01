SİHA’lar terörle mücadelede nasıl fark yarattı? CHP bu toplumun ve İslam’ın değerlerini neden hedef alıyor?

Dışarıdaki bu reaksiyon yani önce inanmazlık ve reddetmez sonra içinde ABD parçası var algısı. Bu silahlar oldukça etkili oldu. Algı yönünden çok etkili oldu bundan daha güçlü bir silah yapsaydık bu kadar etkili olmazdı. Türkiye'nin böyle bir şey yapacağı ya da Türklerin kendilerini böyle savunacağı akıllarına gelmiyordu. Dostu çok memnun etti ve düşmanı çok rahatsız etti. Ne kadar çok övünsek azdır.