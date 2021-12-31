Kandil’deki panik Amerikan basınında! Türk SİHA’larından saklanıyorlar

"PKK'LI SÖZCÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ"

Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi. Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.