Kandil'deki panik Amerikan basınında! Türk SİHA'larından saklanıyorlar
Irak'ın kuzeyine röportaj için giden Amerikalı muhabir Simone Foltyn, Türk SİHA'larından korkup saklanan terör örgütü PKK yöneticileriyle görüşemedi. Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığını aktaran Foltyn, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." ifadelerini kullandı.
ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, terör örgütü PKK yöneticilerinin Türk SİHA'larından dolayı yaşadığı endişeyi aktardı.
Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türk ordusu, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmamak için havadan ve karadan operasyonlara devam ediyor.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK YÖNETİCİLERİ ZORDA
Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor. ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.
"PKK LİDERLİĞİ İHA VE SİHA'LARDAN SAKLANIYOR"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.
"PKK'LI SÖZCÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ"
Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi. Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da söz konusu bölgede yaptığı nokta atışı operasyonlarla biliniyor.
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