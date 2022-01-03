Irak’taki ABD askeri üssüne saldırı

Irak basınının, ismini açıklamadığı bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, saldırıda kullanılan SİHA'ların üzerinde "liderlerin intikamı" yazdığı belirtilirken, kaynak 2 uçağın da C-RAM hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.