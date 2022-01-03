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Tayvan'da korkutan deprem! 6 büyüklüğünde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Tayvan’da korkutan deprem! 6 büyüklüğünde...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi,Tayvan'daki deprem hakkında açıklama yaptı. Saat 17.46'da Tayvan'da meydana gelen deprem hakkında yapılan açıklamada büyüklüğünün 6 olduğu belirtildi.

Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.46'da Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

EMSC, depremin merkez üssünün Tayvan'ın Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda yer aldığını belirtirken, depremin derinliğini ise 20 kilometre olarak bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından Richter ölçeği ile kaydedilen depremin büyüklüğü ise 6.3 olarak açıklandı.

Depremde şu ana kadar can kaybının veya yaralanmanın belirlenmediği öğrenildi.

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