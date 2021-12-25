Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! Türk SİHA ve İHA’ları için bakın ne karar aldılar...

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ATAKLARI YUNAN'A PANİK ATAK GEÇİRTİYOR

Afrika'da, Türk İHA'ları satın alan ülkelerin sürekli artmasının yanı sıra Avrupa'da da Polonya'nın Bayraktar TB2 satın alma kararı ve Letonya ve Macaristan gibi ülkelerin de satın alma niyetlerinin, Atina'yı ciddi şekilde düşündürdüğünü kaydeden gazete, "Yunanistan, AB'deki ortaklarının silahlanma tercihlerine müdahale edemiyor. Sonucunda, Türkiye, bazı AB ve NATO üyeleri ülkeler ile giderek daha sıkı ilişkiler kuruyor" ifadesini kullandı.