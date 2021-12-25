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Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! Türk SİHA ve İHA'ları için bakın ne karar aldılar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! Türk SİHA ve İHA’ları için bakın ne karar aldılar...

Türkiye'nin savunma alanında gerçekleştirdiği devrim Yunanistan'ı iyice telaşlandırdı. Özellikle İHA ve SİHA konusunda elde edilen başarılar savaş meydanlarında kendisini gösterdi. Olası bir savaşta Yunan'ın korkulu rüyasına dönüşen Türk İHA ve SİHA'ları komşuyu karşı adım atmaya zorladı. İşte son dakika dünya haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin batı komşusu Yunanistan'da büyük panik havası var.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda hem Türk İHA'larının Ege'deki uçuşları, hem de Afrika ve Avrupa'da Türk İHA'ları satın alan ya da satın almak isteyen ülkeler listesinin uzaması ele alındı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yunan Kathimerini gazetesine göre toplantıda Yunanistan'ın "Türkiye'nin İHA diplomasisi"ne karşı neler yapabileceği hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

"TÜRKİYE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR"

Kathimerini gazetesi, "Özellikle Bayraktar TB2 tipi İHA'ların ihracında artış görülüyor. Ankara, dünyada çatışmaların yaşandığı çeşitli bölgelerdeki, diplomatik konumunu güçlendiriyor" diye yazdı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ATAKLARI YUNAN'A PANİK ATAK GEÇİRTİYOR

Afrika'da, Türk İHA'ları satın alan ülkelerin sürekli artmasının yanı sıra Avrupa'da da Polonya'nın Bayraktar TB2 satın alma kararı ve Letonya ve Macaristan gibi ülkelerin de satın alma niyetlerinin, Atina'yı ciddi şekilde düşündürdüğünü kaydeden gazete, "Yunanistan, AB'deki ortaklarının silahlanma tercihlerine müdahale edemiyor. Sonucunda, Türkiye, bazı AB ve NATO üyeleri ülkeler ile giderek daha sıkı ilişkiler kuruyor" ifadesini kullandı.

İHA'LAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE ÇELME TAKMA PLANI

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yeni yılda Nijerya ve Angola'dan başlayarak Afrika ülkelerine yeni bir ziyaret turu gerçekleştirerek Türkiye'nin İHA diplomasisine karşı tavır koyacağı belirtildi.

YUNAN SAVUNMADA ARAYIŞ İÇİNE GİRDİ!

Yunan Kathimerini gazetesi ayrıca, herhangi bir detay vermeden "Bayraktar" İHA'larının Ege'de kullanımının giderek artması ve "Aksungur" ile "Akıncı"ların da aşamalı olarak Türk silahlı kuvvetlerinin operasyonel gücüne dahil edilmeleri karşısında, Türk İHA'ları ile başedebilecek elektronik sistemler satın almayı kararlaştırdığını da öne sürdü.

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