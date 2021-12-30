ABD savaş gemileri Akdeniz'de kalacak! Biden ve Putin'den tarihi görüşme
ABD ve Rusya Karadeniz, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'nın yanı sıra Akdeniz'de de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. ABD, savaş gemilerine "müttefiklerine güvence vermek" için Akdeniz'de kalma emri verdi. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna konusunu ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
New York Post gazetesindeki habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Harry Truman savaş gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emretti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilisi, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararıyla ilgili "Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli." ifadesini kullandı.
TARİHİ GÖRÜŞME BUGÜN
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna konusunu ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Savaş gemisi grubu, düzenli olarak planlanmış bir konuşlanma için ABD'den ayrıldığı 1 Aralık'tan itibaren Akdeniz'de bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 23 Aralık'ta NATO'nun doğuya doğru ilerlemeyeceğine dair sözünde durmadığını ve güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerektiğini belirtmiş, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ihtimalini değerlendirmişti.
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