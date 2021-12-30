ABD savaş gemileri Akdeniz’de kalacak! Biden ve Putin’den tarihi görüşme

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilisi, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararıyla ilgili "Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli." ifadesini kullandı.