Pakistan’dan Türkiye’ye övgü: Türkler bölgede büyük etkiye sahip

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, üç ülke arasında oluşturulması planlanan ortak televizyon kanalı, medya iş birliğinin geliştirilmesi ve Pakistan ile Türkiye arasında ortak dizi çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hüseyin, 3 ülke arasında ortak televizyon kanalı kurulması fikrinin, liderlerin birkaç sene önce buluşmasıyla gündeme geldiğini anımsattı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında İslamabad'da görüştüğünü belirten Hüseyin, medya ortaklığı ile ilgili üç ülkenin tekrar bir araya gelmesini ele aldıklarını aktardı.

Dijital platformun çerçevesini oluşturmak için üç ay içinde çalışmaların başlamasını umduğunu vurgulayan Hüseyin, bunun ardından söz konusu platformu tam zamanlı bir televizyon kanalına dönüştüreceklerini kaydetti.

Hüseyin, "(Dijital platform) Çerçeve oluştuktan sonra biz bu girişimi 3 ay içinde gerçeğe dönüştürebiliriz." diye konuştu.