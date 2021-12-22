Putin’den ABD’ye çok sert yanıt: Boş boş duracağımızı mı sanıyorsunuz?

Rusya, geçen hafta Batı'dan bir dizi bağlayıcı güvenlik garantisi teklif ederek ABD ve NATO'dan hızlıca bir yanıt istedi. Bugün açıklamalarda bulunan Putin, "ABD'nin Ukrayna'da yaptıkları kapımızın eşiğinde, geri çekilecek başka bir yerimiz yok. Boş boş izleyeceğimizi mi sanıyorlar? Eğer batılı meslektaşlarımız bu şekilde devam ederse yeterli askeri-teknik müdahale önlemlerini almak zorunda kalıp, dostça olmayan sert adımlarla tepki vereceğiz" dedi.