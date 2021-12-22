Putin'den ABD'ye çok sert yanıt: Boş boş duracağımızı mı sanıyorsunuz?
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimde tansiyon düşse de, bölgedeki hareketlilik sürüyor. Rusya lideri Putin, Ukrayna konusunda ABD ile girdiği soğuklukta geri çekilmeye yer olmadığını belirterek Batı'ya "Saldırgan çizginizden vazgeçin" çağrısında bulundu. Putin, bu tutum değişmezse sert yanıt vereceklerini söyleyerek, "Boş boş oturup izleyeceğimizi mi sanıyorsunuz?" dedi.
Rusya, geçen hafta Batı'dan bir dizi bağlayıcı güvenlik garantisi teklif ederek ABD ve NATO'dan hızlıca bir yanıt istedi. Bugün açıklamalarda bulunan Putin, "ABD'nin Ukrayna'da yaptıkları kapımızın eşiğinde, geri çekilecek başka bir yerimiz yok. Boş boş izleyeceğimizi mi sanıyorlar? Eğer batılı meslektaşlarımız bu şekilde devam ederse yeterli askeri-teknik müdahale önlemlerini almak zorunda kalıp, dostça olmayan sert adımlarla tepki vereceğiz" dedi.
Önlemlerin ne olduğunu açıklamayan Putin, NATO'nun planlarına yanıt olarak Avrupa'da orta menzilli nükleer füzeleri yeniden konuşlandırmadan bahseden Dışişleri Bakanı Sergei Ryabkov'un daha önce kullandığı sözlere atıf yaptı.
Ryabkov, geçtiğimiz günlerde, "Bir yüzleşme olacak ve füzelerin yerleştirilmesi gerekecek" sözlerine yer vermişti.
Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam etmesine rağmen, Ukrayna'yı işgal etme iddialarını kesin bir dille reddediyor.
Putin, geçtiğimiz günlerde Doğu Avrupa'da NATO'nun askeri faaliyetlerine devam etmeme sözü de dahil olmak üzere, Batı'dan çeşitli sözler istedi. Ülke, Ukrayna'nın Batı ittifaklarıyla bir olup güvenliğini tehdit edeceği düşüncesinde.
Ukrayna lideri Volodymr Zelenskiy ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Moskova, gündemin netlik kazanmaması nedeniyle böyle bir görüşmenin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söylüyor.
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