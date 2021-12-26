Putin'den ABD'ye füze göndermesi! "Füzelerimizi Kanada'ya yerleştirirsek..."
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimi üzerinden ABD'ye gözdağı verdi. Cümlelerini seçerek kulllanan Putin, "Rusya füzelerini Meksika veya Kanada’ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum" dedi.
Rus lider Putin, ABD ve NATO'nun güvenlik garantisi vermeyi reddetmesi halinde Rusya'nın askeri uzmanların tavsiyelerine dayanarak çeşitli önlemler alabileceğini söyledi.
Putin, Rusya'nın güvenlik garantileri konulu müzakerelerde olumlu bir sonuç elde etmeye çalışacağını söyledi.
"FARKLI OLABİLİR..."
Ancak istedikleri 'güvenlik garantilerinin sağlanmaması durumunda' Putin, "O zaman farklı olabilir. Askeri Askeri uzmanlarımızın bana yapacağı öneri ve tekliflere bağlı olacak." dedi.
Putin, Rusya'nın konuyla ilgili önerilerini "diplomatik görüşmelerin hukuken bağlayıcı bir sonuca varması" için yaptığını söyledi ve "Bunun için çaba göstereceğiz." dedi.
"RUSYA KANADA'YA FÜZE YERLEŞTİRSE..."
Ukrayna ile yaşanan gerginlikle bağlantılı olarak ABD'yi suçlayan Putin, 'ABD füzelerini Rusya'nın kapısına kadar taşıdı.
Rusya füzelerini Meksika veya Kanada'ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum' dedi.
Putin ayrıca, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlemesine müsamaha göstermeyeceklerini açıkça belirttiğini söyledi.
"ABD, KENDİ FÜZELERİYLE EVİMİZE GELDİ"
Putin, 23 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın 'koşulsuz güvenlik sağlama' ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylemişti, ABD ile görüşmelerin de bu doğrultuda şekilleneceğinin sinyalini vermişti:
"Eylemlerimiz müzakerelerin gidiş hattına değil, Rusya'nın güvenliğinin bugün ve tarih boyunca koşulsuz sağlanmasına bağlı olacak. Bu bağlamda, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu iyice anlattık. Burada anlaşılmayacak ne var? Biz mi ABD'nin sınırlarına yakın füze yerleştiriyoruz? Hayır.
ABD, kendi füzeleriyle evimize geldi. Bu füzeler artık evimizin eşiğinde bulunuyor. Acaba saldırı füzelerinin evimizin yanına yerleştirilmemesini istemek gereksiz talep mi? Burada sıra dışı ne var?"
17 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin taslak anlaşmalar yayınlamıştı.
Rusya, Ukrayna ve Batı'dan gelen tepkilere ve yaptırım uyarılarına karşın Ukrayna'yı işgal planı yaptığı iddiasını reddetmiş, ABD'yi tansiyonu kasıtlı olarak yükseltmekle suçlamıştı.
KRİZİ BAŞLATAN HAMLE
Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.
Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.
Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kripto paralar alçaktan uçtu! İnişli çıkışlı hareketler! Floki Inu, Shiba Inu dakikalar içerisinde uçuşa geçti...
- Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...
- Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...
- Omicron belirtileri neler? Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı! İşte Omicron semptomları...
- Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? Ezanın 5 farklı makamını seslendirmişti!
- Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...
- MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...
- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
- Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?
- At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?