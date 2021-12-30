Son dakika: Meksika’da Pemex’e ait petrol rafinerisi alevlere teslim

SON DAKİKA: Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Minatitlan kentinde yer alan Pemex'e ait Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Onarım halindeki bir soğutma kulesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri, Meksika ordusu ve Deniz Kuvvetleri unsurları sevk edildi.