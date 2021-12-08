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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi dünya basınında gündem oldu. Görüşmenin başladığı saatlerde sosyal medyaya düşen tankların cepheye hareket etme görüntüleri korkuyla izlendi. Dünya basını görüşme sırasında servis edilen Kırım'daki tankların cepheye taşınma görüntüleri olay oldu.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:02
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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Biden-Putin zirvesi beklendiği gibi dünyada manşet oldu, hem Batı hem de Rus medyası randevunun ayrıntılarını yazdı. Görüşme sırasında ise sosyal medya hesapları cephe hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren video kayıtlarını yayınlıyordu.

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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Kış mevsiminin ortasında savaşın ayak sesleri duyulurken ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin bir kez daha görüştü, bu sırada Kırım'da tanklar cepheye taşınıyordu.

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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Biden'ın başkan olmasından bu yana ikinci kez bir araya gelen ABD ve Rusya liderleri'nin ana gündemi, beklendiği gibi Ukrayna'ydı. Dünyanın kilitlendiği randevu, 2 saat 1 dakika sürdü.

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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Ukrayna'ya saldırmayacağını kaydeden Putin, Kiev yönetiminin Rus sınırına ağır silahlar konuşlandırdığını ve NATO'nun bölgeyi ele geçirmek için adımlar attığını ileri sürdü.

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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Avrupa'nın doğusunda zirveye çıkan gerilimden Rusya'nın sorumlu tutulamayacağını savunan Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için garantiler istedi.