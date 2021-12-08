Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti

Biden-Putin zirvesi beklendiği gibi dünyada manşet oldu, hem Batı hem de Rus medyası randevunun ayrıntılarını yazdı. Görüşme sırasında ise sosyal medya hesapları cephe hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren video kayıtlarını yayınlıyordu.