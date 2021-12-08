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Dünya Putin-Biden görüşmesiyle sarsıldı! Aynı saatlerde tanklar cephe hattına hareket etti
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi dünya basınında gündem oldu. Görüşmenin başladığı saatlerde sosyal medyaya düşen tankların cepheye hareket etme görüntüleri korkuyla izlendi. Dünya basını görüşme sırasında servis edilen Kırım'daki tankların cepheye taşınma görüntüleri olay oldu.
Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:47Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:02