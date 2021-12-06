ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna uyarısı! İşgal etmenin sonuçları...
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın video konferans yöntemiyle yapacağı görüşmede, Ukrayna'yı işgal durumunda bunun ekonomik sonuçları hakkında mevkidaşını uyaracağı belirtildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı brifingde, gazetecilere yarınki Biden-Putin görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
Yetkili, Biden'ın Putin'i Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçları konusunda da uyaracağını belirterek, Başkanın bu durumda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı müttefikleriyle konuşacağını kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atacağı askeri adımlar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkili, bölgeye NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimalini de reddetmedi.
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