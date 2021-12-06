ABD Başkanı Biden’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Ukrayna uyarısı! İşgal etmenin sonuçları...

Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemeye çağıracağını aktaran yetkili, "Biden, Rusya'nın ileri gitmesi durumunda bunun bedelleri konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca Biden, konunun çözümü için diplomatik yolların izlenmesine teşvik edecek." ifadesini kullandı.