Avrupa Omicron’a hazırlanıyor! Johnson ve Macron’dan kritik adım

Öte yandan Fransa'da 25 Aralık'ta tespit edilen vaka sayısı 104 bin 611 olarak, can kaybı ise 84 olarak açıklandı. İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu akşam yeni Covid-19 kısıtlamalarını açıklaması bekleniyor.