Avrupa Omicron'a hazırlanıyor! Johnson ve Macron'dan kritik adım
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün varyantı Omicron, dalga dalga büyümeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkelerinde kritik artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.
İngiltere'de en son 24 Aralık'ta açıklanan günlük vaka sayısı 122 bini geçti. Ülke genelinde can kaybı 137 olarak açıklanırken; son 7 günde 707 bin 306 vaka tespit edildi ve 810 kişi yaşamını yitirdi.
JOHNSON, VERİLERİ İNCELEYECEK
İngiltere medyası, Başbakan Johnson'ın yeni kısıtlamaları açıklamadan önce Covid-19'a bağlı hastane verilerini gözden geçireceği ve bu verilere göre karar alacağı ifade edildi. Ülkede 24 Aralık'ta açıklanan 122 bin 186 vakadan sonra 25 ve 26 Aralık'ta günlük vaka sayıları açıklanmadı.
FRANSA OMICRON DALGASINA HAZIRLANIYOR
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu akşam yeni kısıtlamaları açıklayacağı ifade edildi.
Ülkede 25 Aralık'ta 104 binden fazla vaka açıklanmıştı ve bu sayı salgının başından bu yana günlük tespit edilen en fazla vaka sayısını işaret ediyor. Macron'un sağlık uzmanlarıyla bir araya geleceği ve düzenlenen toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.
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