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Rai Tayfunu’nda can kaybı 389’a yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Rai Tayfunu’nda can kaybı 389’a yükseldi

Geçtiğimiz haftalarda Filipinler’i vuran ve büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu’nda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Rai Tayfunu’nda can kaybı sayısının 389’a yükseldiği açıklandı.

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