Son dakika: Sağlık Bakanlığından "Omicron" uyarısı: Hatırlatma dozu önem kazandı

Sağlık Bakanı Koca yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüs'ün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu.