Son dakika: İngiltere rekor tazeledi! Omicron çığ gibi büyüyor günlük yeni vaka sayısı 120 bini geçti
Son dakika corona virüs haberleri... İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Salgının başlangıcından bu yanan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bin sınırına dayandı. Ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 120 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 891 bin 292'ye ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 147 bin 857'ye ulaştığını aktardı.
OMİCRON VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 23 bin 719 yeni Omicron vakasının tespit edildiği bildirilerek, toplam Omicron vaka sayısının 114 bin 625'e ulaştığı aktarıldı.
29 OMICRON VAKASI HAYATINI KAYBETTİ
UKHSA, İngiltere'de Omicron nedeniyle şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve hastaneye yatan Omicron vaka sayısının ise 366'ya yükseldiğini açıkladı.
LONDRA'DA 20 KİŞİDEN 1'İNDE OMİCRON VAR
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, başkent Londra'da her 20 kişiden 1'inde Covid-19'un Omicron mutasyonu görüldüğünü ifade ederken, pazar gününe kadar bu sayının 10 kişiden 1'e yükselmesi bekleniyor.
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