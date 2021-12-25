Son dakika: İngiltere rekor tazeledi! Omicron çığ gibi büyüyor günlük yeni vaka sayısı 120 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 891 bin 292'ye ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 147 bin 857'ye ulaştığını aktardı.