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İsrail'den İran'a gözdağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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İsrail’den İran’a gözdağı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve bunu başta ABD olmak üzere nükleer müzakerelere katılan ülkelere net biçimde bildirdiklerini söyledi.

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