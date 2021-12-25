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Son dakika: Omicron varyantı çığ gibi büyüyor! Komşu ülkeden kapanma kararı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Omicron varyantı çığ gibi büyüyor! Komşu ülkeden kapanma kararı

İran, Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle tüm kara sınırlarını 15 gün süreliğine yolcu geçişlerine kapatma kararı alırken, ticari faaliyetler kısıtlamadan muaf tutuldu.

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