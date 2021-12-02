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Papa Franciscus Kıbrıs Rum kesiminde! GKRY lideri Anastasiadis'ten skandal Türkiye ve Osmanlı açıklaması

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Papa Franciscus Kıbrıs Rum kesiminde! GKRY lideri Anastasiadis’ten skandal Türkiye ve Osmanlı açıklaması

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) gitti. Papa'nın ziyareti kapsamında konuşan GKRY lideri Nikos Anastasiadis yine Türkiye'yi skandal ifadelerle eleştirme cüretini gösterdi. Anastasiadis tarihi gerçeği görmezden gelerek "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Papa'yı taşıyan uçak, saat 15.00 sularında Larnaka Havalimanı'na indi. Papa, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'i Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyaret etti. Papa, burada resmi törenle karşılandı.

Karşılamada Anastasiadis'in yanı sıra Rum siyasiler, din adamları ve ilgili diğer yetkililer yer aldı.

Anastasiadis Papa'yı karşılarken "Papa'yı ağırlamanın bir onur olduğunu" belirterek, Ada'nın tarihçesini anlattı.

SKANDAL SÖZLER!

"Roma Katolik Kilisesi başkanının (Papa olarak) ikinci ziyareti, Kıbrıs için tarihidir." diye konuşan Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümsüzlük noktasında Türkiye'yi suçlayarak, "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" söyleminden rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Rum lider, Papa'ya ithafen "Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli." ifadelerini de kullandı.

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PAPA'NIN ZİYARET AMACI NE?

Papa ise coğrafi olarak küçük ancak büyük tarihe sahip bir ülkeye "ibadetçi" olarak geldiğini belirtti.

PAPA YİNE "DİYALOG" DEDİ

Papa, "Kıbrıs'ta gerçekleştirilmekte olan dinler arası diyaloğa destek ve dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Kayıpların dramını unutmayalım. Kıbrıs Akdeniz'de barışın açık bir şantiyesi olsun. Barışa giden yolu tek 'diyalog' kelimesi niteler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Papa, temasları kapsamında ilk olarak Panaya Hariton Maronit Katolik Kilisesi'ni de ziyaret ederek, rahipler, inananlar ve dini derneklerin temsilcileriyle de görüştü.

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PAPA'NIN SON DÖNEM KARNESİ

Papa'nın Rum kesimi temaslarını 4 Aralık'ta tamamlayarak Yunanistan'a gitmesi öngörülüyor.

Papa Franciscus'un bu programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi oluyor.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde Irak, Macaristan ve Slovakya'ya da gitmişti.

2021 MART IRAK ZİYARETİ VE YAŞANAN BÜYÜK SKANDAL

Papa Françesko'nun Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandal patlak vermişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülmüştü.

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