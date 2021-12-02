Son dakika: Türkiye’den Şam rejimine çok sert "Hatay" yanıtı

"VATAN TOPRAKLARINA GÖZ DİKEN ALÇAKÇA EMELLERE..."

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."