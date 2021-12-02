02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye’den Şam rejimine çok sert "Hatay" yanıtı

Son dakika: Türkiye’den Şam rejimine çok sert "Hatay" yanıtı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’den Şam rejimine çok sert Hatay yanıtı

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü-Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz (Hatay) açıklamasını şiddetle reddediyoruz." dedi. Açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." mesajı verildi.

SON DAKİKA: Suriye Rejimi, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82'nci yılında Hatay'a ilişkin skandal bir açıklamada bulundu.

Dönem dönem Hatay'ı içine alan Suriye haritası kullanan Suriye Halk Meclisi, Hatay konusunu yeniden gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT YANIT

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü-Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Şam rejiminin Sözde Halk Meclisinin (Hatay) açıklaması hakkında önemli bir mesaj verdi.

Tanju Bilgiç'in mesajları şöyle;

"HADSİZ VE HUKUKSUZ AÇIKLAMA"

"Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

"REJİMİN İÇİNDEN ÇIKAMADIĞI HEZEYAN..."

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.

"VATAN TOPRAKLARINA GÖZ DİKEN ALÇAKÇA EMELLERE..."

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

İŞTE O SKANDAL İFADELER...

Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek "Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu iddia etti.

KÜSTAH AÇIKLAMA

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA