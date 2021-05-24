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ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı

Yunanistan'ın füzeleri ateşlemesinin ardından ABD de devreye girdi. Türkiye'nin karşısında Yunan tarafını seçen ABD skandal bir hamleye imza attı. Yunanistan'a üs kuran ABD'nin savaş uçağı kokpitinden verdiği pozun perde arkası aralandı. ABD-Yunanistan tatbikatından yansıyan görüntülerdeki papazlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:07
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ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı

ABD ve Yunanistan'ın NATO tatbikatındaki görüntüleri dünya basınında gündem oldu. Yunan medyası Türkiye'yi hedef alırken, papazlarla poz verilmedi dikkat çekti. ABD, Doğu Akdeniz ve Ege gerginliklerinde Türkiye'nin karşısında oldu.

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ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı

Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD, Türkiye'yi tamamen karşısına alacak skandal bir adım atıyor.

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ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı

Yunan Kathimerini gazetesi, son bir yıl içinde Türkiye'ye gözdağı için çok sayıda tatbikata girişen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını manşetten duyurdu.

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ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı

Habere göre, Yunanistan'a bir ordu yığmaya karar veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması var.

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ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı

Halihazırda Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor.