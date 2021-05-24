HaberlerGaleriABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı
ABD'den Türkiye'ye Yunanistan için papazlı mesaj! O pozun nedeni ortaya çıktı
Yunanistan'ın füzeleri ateşlemesinin ardından ABD de devreye girdi. Türkiye'nin karşısında Yunan tarafını seçen ABD skandal bir hamleye imza attı. Yunanistan'a üs kuran ABD'nin savaş uçağı kokpitinden verdiği pozun perde arkası aralandı. ABD-Yunanistan tatbikatından yansıyan görüntülerdeki papazlar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 16:07Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:07