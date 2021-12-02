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Dışişleri Bakanlığından GKRY'ye çok sert tepki: Kimin gerginlikten yana olduğunu göstermektedir

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Dışişleri Bakanlığından GKRY’ye çok sert tepki: Kimin gerginlikten yana olduğunu göstermektedir

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek tek taraflı olarak Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama izni vermesi kimin gerginlikten yana olduğunu göstermektedir.

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