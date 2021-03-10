Papa ziyaretinde harita rezaleti! Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildi

BIDEN, PAPA'NIN ZİYARETİNİ ÖVDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Françesko'nun Irak'ı ziyaretinin "tüm dünya için umut sembolü" olduğunu belirtti. Biden, Papa'nın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın Irak'a ilk kez gitmesinin "tarihi" ve "memnuniyetle karşılanan" bir durum olduğunun altını çizerek, "Bu ziyaret Papa Françesko'nun kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür" değerlendirmesini yaptı.