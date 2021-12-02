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Son dakika: Fransa'da günlük Kovid-19 yeni vaka sayısı 50 bin sınırına ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Fransa’da günlük Kovid-19 yeni vaka sayısı 50 bin sınırına ulaştı

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu günün verilerini duyurdu. Son 24 saat içerisinde ülkede yaklaşık 50 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. 103 kişinin vefatıyla birlikte salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119 bini aştı. Öte yandan ülke genelinde son bir haftada yeni vaka sayısı yüzde 60 oranında artarken Güney Afrika'da ortaya çıkan ve DSÖ tarafından endişe verici olarak nitelendirilen Omicron varyantına rastlanıldığı bildirildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Son dakika haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 48 bin 416 yeni vaka belirlendi. Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 330'a çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 48 bin 416 artışla 7 milyon 773 bin 530'a, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,1'e yükseldi.

Hastanelerde 1934'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 790 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde yoğun bakıma alınanların sayısı yaklaşık yüzde 44 arttı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yaptığı açıklamada, salgına karşı alınabilecek yeni kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında 6 Aralık'ta toplantı yapacaklarını belirtti.

FRANSA'DA 3 OMICRON VAKASI TESPİT EDİLDİ

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı 3 vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayılarının yüzde 60 arttığı belirtilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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