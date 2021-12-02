Son dakika: Fransa’da günlük Kovid-19 yeni vaka sayısı 50 bin sınırına ulaştı

Virüs saptanan kişi sayısı 48 bin 416 artışla 7 milyon 773 bin 530'a, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,1'e yükseldi.

Hastanelerde 1934'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 790 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde yoğun bakıma alınanların sayısı yaklaşık yüzde 44 arttı.