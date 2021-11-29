Son dakika: ABD'den YPG'ye askeri konvoy desteği
Son dakika haberine göre ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Son olarak, Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetine 100'den fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderildiği ortaya çıktı.
Özellikle ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasından sonra bölgede terör oluşumunun yok alacağına dair beklentiler vardı. Ancak bu beklentiler boşa çıktı.
LOJİSTİK MALZEMELER
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, konvoylarda içeriği bilinmeyen konteynerlerde 'lojistik malzemeler' bulunuyor.
100 ARAÇ 2 KONVOY HALİNDE YOLA ÇIKTI
İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Suriye topraklarına el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi. Konvoylara da çok sayıda zırhlı araç eşlik etti.
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