Son dakika: ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal ziyaret
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir heyet, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ile görüşme gerçekleştirdi. YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Öte yandan teröristbaşı Mazlum Kobani, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP'nin tezkere kararına sevindiğini belirterek, CHP'yi Suriye'de ağırlamak istediğini vurgulamıştı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.
ABD'DEN TERÖRİSTBAŞINA ÜST DÜZEY ZİYARET
Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.
ABD'YE ÇAĞRI: BİZE VERDİĞİNİZ DESTEĞİ ARTIRIN
Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.
ZIRHLI ARAÇLAR, MÜHİMMATLAR, ASKERİ EĞİTİMLER...
Öte yandan yaşanan bu ziyaret, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi. YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı. Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.
Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.
CHP'Yİ SURİYE'DE AĞIRLAMAK
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde CHP'nin tezkere kararını değerlendiren Mazlum Kobani olarak bilinen terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu durumu memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. CHP'nin durumunu 'Umut verici' olarak tanımlayan Kobani, CHP'li heyeti Suriye'de ağırlamak istediğini söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020'de Devlet Arşivlerinde bulunan, 2. Abdülhamid'e arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?
- Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil" diyen kimdir?
- 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?
- POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM polis alım başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
- SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...
- 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
- Nefesler tutuldu! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı?
- 15 Kasım Pazartesi okul var mı? 15 Kasım okullar açık mı, kapalı mı?
- Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
- Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!