Türkiye'yi suçlayıp YPG'ye kalkan oldu! Perde arkasını A Haber'de anlattı! ABD, Fransa ve Yunanistan'a sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!
Son dakika haberi... Atina'nin nükleer tehdidi ve Biden'ın, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları DEAŞ ile mücadeleyi baltalıyor" açıklaması ne anlama geliyor? ABD neden Türkiye'nin PKK operasyonlarını hedef aldı? Biden neden YPG desteğine devam ediyor? ABD Suriye'de Türkiye'ye karşı neden düşmanlık yapıyor? NATO üyesi iki ülke NATO üyesi Türkiye'yi neden tehdit etti? 3 NATO ülkesinin hedefi neden Türkiye? ABD, Fransa ve Yunanistan yeni bir tuzak mı planlıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "ABD suç işliyor" ifadelerini kullanarak "DEAŞ’la mücadele eden kahraman Türk ordusudur. ABD’nin bütün yaptıkları spekülasyondur." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları ne anlama geliyor? Biden'ın Dün yaptığı açıklaması tepki çekti. Biden, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları DEAŞ ile mücadeleyi baltalıyor" ifadelerini kullandı ve "ABD güvenliği için tehdittir" dedi. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Fransa'nın askeri gücünü işaret ederek Türkiye'ye yaptığı tehditler de devam ediyor.
Peki ABD neden Türkiye'nin PKK operasyonlarını hedef aldı? Biden neden YPG desteğine devam ediyor? ABD Suriye'de Türkiye'ye karşı neden düşmanlık yapıyor? NATO üyesi iki ülke NATO üyesi Türkiye'yi neden tehdit etti? 3 NATO ülkesinin hedefi neden Türkiye? ABD, Fransa ve Yunanistan yeni bir tuzak mı planlıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BIDEN COĞRAFYAYI UNUTTU
Herhalde Biden coğrafyayı unuttu. Orası Suriye toprağı. Biz terör örgütlerine karşı BM'nin 51. maddesini meşrumüdafa hakkımızı kullanırız. Ayrıca şu husus var ki aslında ABD'nin de imzasının olduğu çok önemli bir BM kararı var. Diyor ki orada eğer bir devlet kendi topraklarını bir başka devlete karşı terör unsuru olarak üs olarak kullanmasına izin veriyorsa diğer mağdur olan devletin kendini koruma hakkı vardır. Ve o toprakları kullandıran devlet de sorumludur.
"HALÜSİNASYON GÖRÜYOR"
Baktığımız zaman DEAŞ terör örgütü diye bir örgüt yok. Yani bu Biden aslı yok yaylasında 100 bin koyunum var benim diyor bir defa ben sağlıklı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Halüsinasyon görüyor. DEAŞ diye bir terör örgütü kalmadı. Yani bir önceki sayın devlet başkanı Trump şöyle diyor bu DEAŞ terör örgütünü Başkan Obama ile Clinton kurdu. Nerede DEAŞ örgütü? Yok. Peki Bu örgütü nasıl zayıflatıyor? Ve Trump dedi ki askerlerimiz geri çekiyoruz ondan sonra James Jeffrey dedi biz kandırıyoruz ABD devlet başkanını. Şimdi zannediyorum Biden'ı kandırma sırası geldi.
TERÖRE DİPLOMATİK DESTEK
İkincisi PKK terör örgütü hangi renge girerse girsin terör örgütüdür Türk milletinin insanlarını öldürmüştür. Şimdi de Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri aslında sorumludur. Hukuken bir terör örgütüne destek ve silah vermek ona psikolojik ve bu şekilde Biden'ın yaptığı açıklama diplomatik destektir, teessürle karşılıyorum Türk milleti adına bir hukukçu olarak.
"TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPACAKTIR"
Neden? ABD, Türkiye'nin NATO'da müttefikidir. 4 ve 6'ncı maddelere göre Türkiye topraklarını korumakla ABD mükelleftir. Suriye'deki PKK terör örgütüyle değil. Nasıl ki Nikaragua'da ABD, teröre destek vermekten mahkum olmuşsa tarih önünde de sorumludur ve bunu bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti gereğini yapacaktır.
KAHRAMAN ORDUMUZ TERÖR YUVALARINI VURUYOR
Peki biz ABD'ye dinliyor muyuz? Hayır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman MİT'imizle beraber oradaki liderlerini tek tek öldürüyor. Terör örgütün yuvalarını da vuruyor. Bir şekilde Türkiye kendini korumaya devam edecektir.
ABD SUÇ İŞLİYOR
Aslında buna Şam'daki sözde liderin hayır demesi lazım. Kendi topraklarını bölüyor. Suriye topraklarını bölmek için oradaki bir terör örgütüne silah veriyor. Suç işliyor ABD. 40 bin TIR silah buhar olmadı. Orada 12 tugay kurduklarını biliyoruz. Şunu söylüyorum Amerikalılara, verdikleri merminin numarasını bile biliyoruz. Yeri geldiğinde soracağız bunları. Teröre destek vermek uluslararası bir suç.
PERDEYİ KALDIRIĞIMIZ ZAMAN PKK HAMLESİ
Bir başka husus daha var bu suçu siyaseten bu diplomatik destek de bir suç. Bu BM kararlarında var. Esas tehlikeli olan PKK ve PYD'nin sözde liderlerini Washington'da ağırlamak demek sizi tanıyoruz 'recognition' uluslararası hukuk açısından tanımadır. Bu Türkiye'ye karşı yapılmış bir eylemdir. Aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü parçalamaktadır. Demek ki burada oynanan oyunda perdeyi kaldırdığımız zaman PKK terör örgütüne meşruiyet kazandırma hamlesidir bu.
DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN KAHRAMAN TÜRK ORDUSUDUR
Söylemedi mi size Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gelin PKK/PYD'yi DEAŞ'ı burada yerle bir edelim. Türkiye 30 bin tane adam öldürdü DEAŞ'tan. Niye onları söylemiyor esas DEAŞ'la mücadele eden kahraman Türk ordusudur. ABD'nin bütün yaptıkları spekülasyondur. Özellikle 177 milyon dolar sadece görünürde dağıtılan para silahların parası yok bunda.
Aynı zamanda 544 milyon dolar aynı zamanda Irak'taki terör örgütlerine yardım ediyor. Nereden bakarsak bakalım Biden hükümeti suçludur. Ve bu suça devam etmektedir. Türkiye hepsini istihbarıyla her şeyiyle takip etmektedir. Türk ordusu gerektiği zaman da onlarla mücadeleyi sürdürmektedir.
DÜNYANIN JANDARMASI SEN DEĞİLSİN!
Türkiye alternatifsiz değil. İkincisi Türkiye Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi NATO üyesidir ama Rusya'nın da önemli bir ortağıdır. Bütün bu durumlar karşısında Türkiye eğer yine F-35'lerimizi vermezlere Cumhurbaşkanı tarihi bir laf etti 'Ya paramı ver ya tayyare mi ver' dedi onu da vermezsen ben de gider başka yerden alırım. Hukuk diye bir kavram var. Sen bizim 1 buçuk milyar dolarımızı gasp ediyorsun uçaklarımıza el koyuyorsun ve ortağımız olduğumuz projeden bizi çıkarıyorsun. Buna hakkın yok senin. Dünyanın jandarması sen değilsin.
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE NÜKLEER TEHDİT
Bir taraftan Yunanistan'ı silahlandırıyorsunuz. 20 tane askeri üs. Miçotakis babası gibi değil. Bence zavallı bir Yunan. Ve Yunan halkına layık bir başbakan değil. Başbakan tarihi iyi bilmesi gerekiyor. İngilizler ne yaptılar? Gel dediler yeğenim sen savaşmadığın halde 1. Dünya Savaşı'nda bize parasına verdiğimiz halde Sultan Reşat ve Osman savaş gemilerini vermediler ve diğer denizaltılarımıza da el koydular. Burada bayrak çekildi dikkat edin. Yani İngilizin torunu ABD'li uçaklarımız pilotlarımız uçaklar teslim edildi el koydular gasp ettiler uçaklarımızı Türkiye ne yaptı? Gitti Almanya'dan iki tane savaş gemisi aldı harbe girdi. Yunanlıların tarihi bilmediğini nereden söylüyoruz hukukçu olarak. Sen gel Türkiye'nin yarısını İstanbul'u da vereceğiz aynı şeyi Ruslara da söylediler. Hiçbir şey alamadılar. Ne oldu? Sakarya'ya kadar geldi dayak yiye yiye geldi tam burada İzmir'de kafasını kırdılar birbirlerini öldürdüler. Bir de utanmadan diyorlar ki Türkler bizi öldürdüler. Sen bizi işgale gelmişsin.
KAYBEDEN YUNAN HALKI OLUR
12 mile çıkarmak istiyor bir de Fransa'ya güveniyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de bu silahlanma yarışı yanlıştır. Sayın Çipras'ın dediği gibi bu silahlanmada kaybeden Yunan halkı olur. Neden zaten tabak kıracak paraları da kalmadı. Bu sefer Avrupa Birliği'nin veya ABD'nin sömürgesi bir hale gelecekler. Gelin Atatürk'ün kurduğu Türk-Yunan kardeşliğini bir şekilde devam ettirelim. Emperyalizmin bu oyununa gelmeyin ve Türkiye'ye kafa atmayın. Türkiye ile sen yarışamazsın.
TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK YUTAMAZLAR
Yunanistan böyle hayallerle oyuncak olmasın. Türkiye çok büyük yutamazlar. Yutamadıklarını Sakarya'da gördüler. Mustafa Kemal'in askerleri o kahraman süngüleriyle bu dersi vermiştir. Bir daha ders verdirmesinler bizim yapacak başka işlerimiz var.
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