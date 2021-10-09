Türkiye’yi suçlayıp YPG’ye kalkan oldu! Perde arkasını A Haber’de anlattı! ABD, Fransa ve Yunanistan’a sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!

DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN KAHRAMAN TÜRK ORDUSUDUR

Söylemedi mi size Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gelin PKK/PYD'yi DEAŞ'ı burada yerle bir edelim. Türkiye 30 bin tane adam öldürdü DEAŞ'tan. Niye onları söylemiyor esas DEAŞ'la mücadele eden kahraman Türk ordusudur. ABD'nin bütün yaptıkları spekülasyondur. Özellikle 177 milyon dolar sadece görünürde dağıtılan para silahların parası yok bunda.

Aynı zamanda 544 milyon dolar aynı zamanda Irak'taki terör örgütlerine yardım ediyor. Nereden bakarsak bakalım Biden hükümeti suçludur. Ve bu suça devam etmektedir. Türkiye hepsini istihbarıyla her şeyiyle takip etmektedir. Türk ordusu gerektiği zaman da onlarla mücadeleyi sürdürmektedir.