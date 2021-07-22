ABD'den YPG'ye silah eğitimi! Yüzlerce terörist...

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerinin 400 YPG/PKK'lı teröriste yönelik silahlı eğitimi Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda yapıldı. 3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı. Sözde mezuniyet törenine terörist elebaşı "Mazlum Abdi" de katıldı.