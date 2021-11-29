Biden-Putin görüşmesi öncesi değişen dinamikler

Takip eden süreçte, Rus donanmasının sesin 9 kat üzerinde hız yapan Zirkon hipersonik füzelerini denemesi, ASAT silahı ile dünya yörüngesindeki eski bir Sovyet uydusunu imha etmesi ve S-550 füzelerinin üretimine başlayacağını duyurması bu sinir savaşında ABD'yi sınayan diğer adımlar oldu. Atmosfer dışından, uzaydan gelecek saldırılara karşı üretileceği anlaşılan S-550 füzeleri, süper güçler arasında nükleer silahların kontrolünü sağlamak bir yana, nükleer caydırıcılığı uzaya taşıyan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak gelişmeler bunlarla sınırlı kalmadı.

Belarus üzerinden kitlesel göç silahının yürürlüğe konması ve Ukrayna sınırlarına 100 bin asker sevk edilmesi de AB ve ABD tarafından karşılıksız bırakılmadı. ABD, Ukrayna'ya 80 ton mühimmat gönderirken, Belarus yeni yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Tarafların her hafta, hatta her gün birbirlerinin sinir uçlarına basacak yeni hamleler ürettiği bir süreci yaşıyoruz. Rusya'nın NATO'daki daimi temsilciliğinin çalışmalarını 1 Kasım'da askıya alarak ofisini kapatması ve 30 Ocak'ta 27 Rus diplomatın daha ABD'yi terk edeceğini açıklaması, taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğinin, diyalog kapılarının azalacağının işaretleri oldu.