Son dakika: Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR FIRSAT"

El Nahyan'ın "Bu ziyaret, ortak çıkarlarımıza hizmet edecek ve iki dost halkın yararına olacak şekilde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ele almak için bir fırsat sağlamıştır." şeklindeki görüşü paylaşıldı.

"EKONOMİK BÜYÜMEYE ODAKLANIYORUZ"

BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan El Cabir'in de iki ülkenin bölgedeki en dinamik ekonomilerden ikisine ev sahipliği yaptığını söylediği aktarıldı.