BAE Veliaht Prensi Bin Zayid’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür telgrafı

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.

Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens Bin Zayid, "ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" ifade etti.