BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı
Son dakika haberleri... Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi. Prens Bin Zayid, "ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" belirtti. İşte detaylar...
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.
Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens Bin Zayid, "ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" ifade etti.
Prens Bin Zayid, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu.
"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRME FIRSATLARINA ODAKLANAN VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"
Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da, Prens Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı.
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten Bin Zayid, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
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